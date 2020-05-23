استقرار أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

استقرت أسعار الذهب بمحالات الصاغة بختام تعاملات اليوم السبت و قبل حلول عيد الفطر المبارك، بدون أي تغيير منذ أمس الجمعة.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحالات الصاغة اليوم، نحو 761 جنيه كأعلي سعر له منذ أمس الجمعة.
اقرأ أيضا:
عيار 21 يسجل 761 جنيها .. أسعار الذهب اليوم السبت 23-5-2020
سعر الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة
زيادة 6 جنيهات فى أسعار الذهب خلال أسبوع
ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 870 جنيه مثل أمس الجمعة
وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 بمحالات الصاغة نحو 652 جنيه كأعلي سعر.
بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 507 جنيه
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6088 جنيه و كيلو الذهب نحو 869.714 ألف جنيه و أوقية الذهب نحو 27.047 ألف جنيه.
أسعار
الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة
لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف
نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر،
حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن
الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي
وسبائك الذهب.