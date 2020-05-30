استقرار.. سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 29 مايو 2020

ننشر اسعار صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم السبت 30 مايو 2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر .
استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المصرى الخليجى 4.25 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الأهلي الكويتى بيريوس ليسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر ايران للتنمية ليسجل 4.28 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع .
واستقر سعر صرف الدرهم الاماراتى فى بنك كريدى اجريكول عند 4.29 جنيه للشراء و 4.33جنيه للبيع.
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وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس نحو 4.29 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع
وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
ووصل الدرهم الإماراتى البنك الاهلى 4.28 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى 4.23 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى المصرف المتحد 4.22 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الاسكندرية 4.24 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.
وسجل الدرهم الإماراتى فى بنك الاسكان والتعمير نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.36جنيه للبيع.