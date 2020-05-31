AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودى اليوم الأحد 31-5-2020

الأحد 31/مايو/2020 - 03:09 م
الريال السعودى
الريال السعودى
Advertisements
علياء فوزى
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.


واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى  المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع ، وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.21 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع بزيادة قرشا.

أقرا ايضا ..بقيمة 3 قروش.. ارتفاع سعر الدولار في 9 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 -5-2020


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.14جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع بارتفاع قرشا .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

اقرا ايضا ..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 31-5-2020

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.14جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع بارتفاع قرشا.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودى في البنوك اليوم الأحد 29-3-2020

سعر صرف الريال السعودى بالبنوك اليوم الأحد 19 أبريل

استقرار أسعار العملات العربية مقابل الجنيه.. الريال السعودي بــ4.17 جنيه.. والدرهم الإماراتى مستقر عند 4.27 جنيه.. والدينار الكويتي بــ51.21 جنيه

سعر صرف الريال السعودي بالبنوك اليوم الثلاثاء 21-4-2020

سعر الريال السعودى في البنوك الأحد 3-5-2020

سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 22-5-2020

ترشيحاتنا

بكاء في حضرة المصطفى.. الفجر الذي لن ينسى في المسجد النبوي.. فيديو وصور

وسط هتافات مناهضة للإرهاب.. تشييع جثمان العقيد محمد فضل الله شهيد سيناء بالمحلة

ألقوا النعش على الأرض.. مواطنون يهربون من متوفى كورونا بالأقصر.. فيديو وصور

كفاية بقي .. وائل جمعة: محدش له فضل على الأهلي من أول رئيس النادي لأصغر واحد

لمرضى القولون العصبي.. 8 أطعمة يجب عدم تناولها

شاهد.. تحرير محاضر للمواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| نصائح وشروط التعامل مع مصاب كورونا.. ويارا تخطف الأنظار بالأحمر

تباع على الأرصفة.. مخاطر الكمامات المجهولة

لمرضى القولون العصبي.. 8 أطعمة يجب عدم تناولها