سعر صرف الريال السعودى اليوم الأحد 31-5-2020

ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع ، وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.21 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع بزيادة قرشا.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.14جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع بارتفاع قرشا .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.14جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع بارتفاع قرشا.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع ، وسجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.21 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع بزيادة قرشا.
أقرا ايضا ..بقيمة 3 قروش.. ارتفاع سعر الدولار في 9 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 -5-2020
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.14جنيه للشراء و 4.25 جنيه للبيع بارتفاع قرشا .
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.13جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.
اقرا ايضا ..أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 31-5-2020
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.14جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع بارتفاع قرشا.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.