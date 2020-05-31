أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد 31-5-2020

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى، أسعار الأسماك وفقا لآخر تحديثات بوابة سوق العبور اليوم الأحد 31 مايو 2020.





وسجل كيلو سمك البلطي سعرًا يتراوح بين 24 إلى 27 جنيهًا وسمك البلطي نمرة "2" من 20 إلى 23 جنيهًا والبلطي الأسواني بـ 37 جنيهًا.





كما بلغ سعر سمك الثعابين 220 جنيها والفيليه بلطي 90 جنيهًا، وبياض أملس خليجي بـ 35 جنيهًا.





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وتراوح سعر كيلو سمك البوري رقم 1 ما بين 39 إلى 45 جنيهًا وسجل سعر البورى 2، ما بين 32 و38 جنيهًا.





وسجل المرجان رقم 2 نحو 37 جنيهًا والمرجان المجمد 30 جنيهًا والدنيس نحو 100 جنيه.





وسجل سعر السردين نحو 50 جنيهًا وسجل سعر الماكريل المجمد 35 جنيهًا والوقار 90 جنيهًا.