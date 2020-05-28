أسعار الأسماك و الجمبري اليوم الخميس 28 -5- 2020





اسعار السمك اليوم الخميس 28 مايو 2020





سجل كيلو سجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 24 إلى 27 جنيها بزيادة جنيهين وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20 إلى 23 جنيها والبلطي الأسواني بـ 37 جنيها.









فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها.





وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 60 و 80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.





سجل سعر كيلو فليه بلطى من 30 الى 90 جنيها . سجل سعر كيلو سمك بلطى من 30 الى 90 جنيها .





كما سجل المرجان2 نحو 38 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 35 جنيها.





ووصل سعر سمك موسى 80 جنيها للكيلو .









أسعار الجمبرى اليوم الخميس 28 مايو 2020



وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 370 جنيها.





وسجل سعر الجمبرى 2 ما بين 200 الى 270 جنيها.





وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد ما بين 85 الى 165 جنيها.



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