أسعار الأسماك و الجمبري اليوم الخميس 28 -5- 2020

ننشر أسعار الأسماك اليوم الخميس28 مايو 2020 بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لسوق العبور لتجارة الجملة.
اسعار السمك اليوم الخميس 28 مايو 2020
سجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 24 إلى 27 جنيها بزيادة جنيهين وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20 إلى 23 جنيها والبلطي الأسواني بـ 37 جنيها.
فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها.
وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 60 و 80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.
سجل سعر كيلو سمك فليه بلطى من 30 الى 90 جنيها .
كما سجل المرجان2 نحو 38 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 35 جنيها.
ووصل سعر سمك موسى 80 جنيها للكيلو .
اقرأ ايضا ...أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. عيار 21 يسجل 182 ريالا سعوديا.. و18 بـ 153 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت
وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .
أسعار الجمبرى اليوم الخميس 28 مايو 2020
وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 370 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 2 ما بين 200 الى 270 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد ما بين 85 الى 165 جنيها.
شاهد ايضا:
اسعار السمك اليوم الخميس 28 مايو 2020
سجل كيلو سمك البلطي1 سعرًا يتراوح بين 24 إلى 27 جنيها بزيادة جنيهين وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 20 إلى 23 جنيها والبلطي الأسواني بـ 37 جنيها.
فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها.
وتراوح سعر كيلو قشر بياض ما بين 60 و 80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها.
سجل سعر كيلو سمك فليه بلطى من 30 الى 90 جنيها .
كما سجل المرجان2 نحو 38 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 35 جنيها.
ووصل سعر سمك موسى 80 جنيها للكيلو .
اقرأ ايضا ...أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. عيار 21 يسجل 182 ريالا سعوديا.. و18 بـ 153 درهما في الإمارات.. و24 بـ 17 دينارا في الكويت
وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا )مابين 110 الى 170 جنيها ، كابوريا من 30 الى 130 جنيها .
أسعار الجمبرى اليوم الخميس 28 مايو 2020
وسجل سعر الجمبرى 1 مابين 300 الى 370 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 2 ما بين 200 الى 270 جنيها.
وسجل سعر الجمبرى 2 مجمد ما بين 85 الى 165 جنيها.
شاهد ايضا: