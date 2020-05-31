بقيمة 3 قروش.. ارتفاع سعر الدولار في 9 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 31 -5-2020

ننشر أسعار صرف الدولار في منتصف تعاملات اليوم، الأحد 31 -5-2020، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.





وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع بارتفاع قيمته 3 قروش.





ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر إلى 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش.









بلغ الدولار فى بنوك "الأهلى الكويتى بيريوس، المصرف المتحد، الإسكان والتعمير، العربى الأفريقى، المصرى الخليجى، البنك التجارى الدولى CIB، قناة السويس" 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش.











واستقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.79 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع.







واستقر الدولار فى بنك الإسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90 جنيه للبيع.





واستقر سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.







واستقر سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك بلوم نحو 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.



