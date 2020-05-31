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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 31-5-2020

الأحد 31/مايو/2020 - 10:01 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على سعر الذهب بأنواعه المختلفة، وفقا لآخر تحديثات متاحة من البورصات المحلية والعالمية، وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 31 مايو 2020.

واستقر سعر جرام الذهب بعد ارتفاع طفيف في ختام تعاملات أمس ليسجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 763 جنيهًا للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 سجل 871 جنيهًا.

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وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 عند 656 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بوزن 8 جرامات من عيار 21 سجل 6104 جنيهات.

كما سجل سعر الأوقية 1730 دولارًا.

وتختلف أسعار الذهب المعلنة عن المحلات بنسبة طفيفة لا تتجاوز جنيه أو اثنين لسعر الجرام، فيما تتفاون قيمة المصنعية حسب المنطقة التى يتواجد بها محل الذهب ونوع العيار.

ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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