الذهب مستقر اليوم في مستهل التعاملات

استقرت اسعار الذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الأحد، بعد ارتفاع طفيف قدره جنيهان سجله أمس بمحالات الصاغة.





وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر في سوق الذهب؛ لـ 763 جنيه، بمحالات الصاغة.













2 جنيه زيادة في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم





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أما الجرام الواحد من عيار 18 فقد سجل 654 جنيهًا ، و الجرام الواحد من عيار14 الأدني فئة نحو 509 جنيهات .





وبلغ سعر الجنيه الذهب 6014 جنيهًا وأوقية الذهب بـ 27.12 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 872 ألف جنيه.



