وفقا لآخر تحديث.. سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 29-5-2020

ننشر اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 29 -5-2020 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.79 نيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.89جنيه للبيع .
اقرأ ايضا...وفقا لآخر تحديث فى 18 بنكا ..سعر الدولار اليوم الخميس 28-5-2020
واستقر الدولار فى بنك الاسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع .
وبلغ الدولار فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .
اقرأ ايضا...زيادة البلطي جنيهين.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى و بنك بلوم نحو 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.79 نيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.89جنيه للبيع .
اقرأ ايضا...وفقا لآخر تحديث فى 18 بنكا ..سعر الدولار اليوم الخميس 28-5-2020
واستقر الدولار فى بنك الاسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع .
وبلغ الدولار فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .
اقرأ ايضا...زيادة البلطي جنيهين.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم
وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى و بنك بلوم نحو 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.