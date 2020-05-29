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اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 29-5-2020

الجمعة 29/مايو/2020 - 07:01 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
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آمنة عبد العظيم
ننشر اسعار صرف الدولار اليوم الجمعة 29 -5-2020 وفقا لاخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.79 نيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.79جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.89جنيه للبيع .

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واستقر الدولار فى بنك الاسكندرية عند 15.80 جنيه للشراء و15.90جنيه للبيع .

وبلغ الدولار فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.81 جنيه للشراء و 15.91 جنيه للبيع .

وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، قناة السويس، بنك مصر ايران ) 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك البركة 15.77 جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع .


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وسجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى و بنك بلوم نحو 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.
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