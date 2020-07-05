الدولار انخفض قرشين.. أسعار العملات الأجنبية خلال منتصف التعاملات

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 16.05 جنيه للشراء و 16.15 جنيه للبيع بتراجع قرشين مقابل بدء تعاملات اليوم.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 16.05 جنيه للشراء و 16.15 جنيه للبيع بتراجع قرشين مقابل بدء تعاملات اليوم.
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سجل سعر اليورو 18.00 جنيه للشراء و18.17 جنيه للبيع بتراجع قرشين لسعر البيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.96 جنيه للشراء بارتفاع 26 قرشا و 20.19 جنيه للبيع بارتفاع 28 قرشا لسعر البيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.94 جنيه للشراء بارتفاع 9 قروش، و 17.10 جنيه للبيع بارتفاع 8 قروش لسعر البيع.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.92 جنيه للشراء و 15.03 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.