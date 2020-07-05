AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 5-7-2020

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:32 ص
دولارات
دولارات
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 5 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي. 

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 16.07 جنيه  للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:

سجل سعر اليورو 17.98 جنيه للشراء و18.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.70 جنيه للشراء و 19.91 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.85 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.90 جنيه للشراء و 15.03 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الدولار و تراجع العملات الأجنبية الثلاثاء 28-4-2020

سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 3-5-2020

أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي اليوم الأحد 17 -5-2020

سعر الدولار والعملات الأجنبية بالبنك الأهلى اليوم الجمعة 29 -5-2020

ارتفاع جميع العملات مقابل الجنيه من قرشين لــ 20 قرشا باستثناء الدولار الأمريكي واليوان الصيني.. تفاصيل

الدولار بـ 16.23 جنيه.. سعر العملات الاجنبية السبت 6-6-2020

ترشيحاتنا

عمر كمال ينعى الفنانة رجاء الجداوي: وداعا

وفاة رجاء الجداوي والهيكل الجديد للحكومة.. أهم أخبار صحف الإمارات

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 5-7-2020

خالد لطيف: لا يوجد شخص قادر على منافسة مرتضى منصور

شريف إسلام: قفزت من البلكونة للتعاقد مع كهربا وشقيق بن شرقي صعب.. فيديو

وفاة رجاء الجداوي عن عمر 82 عاما بعد إصابتها بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السلايف حبايب .. كريم فهمي مع زوجته وهنا الزاهد بالأحمر تخطف الأنظار

للبنات فقط .. 3 أسباب غير متوقعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب

نقصه يسبب مرضا خطيرا .. فيتامين مهم لصحة القلب والدماغ