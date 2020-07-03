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اقتصاد

الاسترليني يتراجع 27 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية خلال نهاية تعاملات الأسبوع

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:01 م
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 3 يوليو 2020 آخر أيام الأسبوع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي. 

بلغ سعر صرف الدولار 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش مقارنة بسعره خلال بداية الأسبوع الجارى.

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سجل سعر اليورو 17.98 جنيه للشراء و18.19 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش لسعر الشراء و5 قروش لسعر البيع بالمقارنة ببداية الأسبوع الجارى.

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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.70 جنيه للشراء و 19.91 جنيه للبيع بانخفاض قدره 27 قرشا لسعرى البيع والشراء بالمقارنة بسعر بداية الأسبوع الحالى.

وسجل الفرنك السويسرى 16.85 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع بانخفاض قدره 7 قروش مقارنة بسعره مطلع الأسبوع الجارى.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.90 جنيه للشراء و 15.03 جنيه للبيع بتراجع قدره 8 قروش لسعر الشراء و11 قرشا لسعر البيع منذ بداية الأسبوع الجارى.

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد لسعر البيع مقارنة ببداية الأسبوع الجارى.
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