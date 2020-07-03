الاسترليني يتراجع 27 قرشا.. أسعار العملات الأجنبية خلال نهاية تعاملات الأسبوع

ننشر أسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 3 يوليو 2020 آخر أيام الأسبوع، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.
بلغ سعر صرف الدولار 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش مقارنة بسعره خلال بداية الأسبوع الجارى.
بلغ سعر صرف الدولار 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش مقارنة بسعره خلال بداية الأسبوع الجارى.
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أسعار العملات الأجنبية خلال تعاملات الأحد
سجل سعر اليورو 17.98 جنيه للشراء و18.19 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش لسعر الشراء و5 قروش لسعر البيع بالمقارنة ببداية الأسبوع الجارى.
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سجل سعر اليورو 17.98 جنيه للشراء و18.19 جنيه للبيع بانخفاض 3 قروش لسعر الشراء و5 قروش لسعر البيع بالمقارنة ببداية الأسبوع الجارى.
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وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.70 جنيه للشراء و 19.91 جنيه للبيع بانخفاض قدره 27 قرشا لسعرى البيع والشراء بالمقارنة بسعر بداية الأسبوع الحالى.
وسجل الفرنك السويسرى 16.85 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع بانخفاض قدره 7 قروش مقارنة بسعره مطلع الأسبوع الجارى.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.90 جنيه للشراء و 15.03 جنيه للبيع بتراجع قدره 8 قروش لسعر الشراء و11 قرشا لسعر البيع منذ بداية الأسبوع الجارى.
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد لسعر البيع مقارنة ببداية الأسبوع الجارى.
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد لسعر البيع مقارنة ببداية الأسبوع الجارى.