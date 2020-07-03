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اقتصاد

سعر صرف الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 3- 7 – 2020

الجمعة 03/يوليه/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح

سجلت اسعار الدولار الأمريكي استقرارا أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية وفقا لآخر إحصائية للبنك المركزى.


وسجل الدولار الأمريكى فى البنك الاهلى المصرى  نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع ، فى حين سجل فى بنك مصر نحو  16.07 جنيه للشراء و 16 .17 جنيه للبيع .


والدولار سجل فى البنك التجارى الدولى نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع ، بينما سجل فى البنك العربى الافريقى الدولى نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر صرف الدولار فى المصرف المتحد نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع ، وحقق الدولار فى بنك عودة – مصر نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع .

 

وسجل فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع ، بينما سجل فى بنك بلوم نحو 16.09 جنية للشراء  و 16.19 جنيه للبيع .

 

وسجل الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى نحو 16.12 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع ، بينما سجل فى بنك البركة الاسلامى نحو 16.11 جنيه للشراء و 16.21 جنيه للبيع .

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