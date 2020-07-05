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اقتصاد

16.18 جنيه متوسط سعر الدولار بمستهل التعاملات

الأحد 05/يوليه/2020 - 06:02 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
شهدت سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأحد، وعلي مدار الـ4 ايام الماضية، ليصل متوسط سعره لدي البنك المركزي المصري 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.

وصل اقل سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي المصري عند 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.
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وبلغ سعر الدولار لدي بنك الاسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار بمعظم البنوك نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع.

وكانت من بين تلك البنوك هي " الأهلي الكويتي، المصرف المتحد، بلوم، مصر إيران للتنمية، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، اتش اس بي سي، الكويت الوطني، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، التنمية الصناعية، عودة، المصرف العربي الدولي، كريدي أجريكول"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 16,11 جنيه للشراء و 16.22 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر للدولار بمصرف أبوظبي الاسلامي نجو 16.12 جنيه للشراء و 16,22 جنيه للبيع.


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