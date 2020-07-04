الدولار يسجل 16.07 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 4 يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي.
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 16.07 جنيه للشراءو 16.17 جنيه للبيع.
سجل سعر اليورو 17.98 جنيه للشراء و18.19 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.
بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 16.07 جنيه للشراءو 16.17 جنيه للبيع.
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سجل سعر اليورو 17.98 جنيه للشراء و18.19 جنيه للبيع.
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.70 جنيه للشراء و 19.91 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.85 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.
العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 14.90 جنيه للشراء و 15.03 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.