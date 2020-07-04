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اقتصاد

الدولار يسجل 16.07 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

السبت 04/يوليه/2020 - 07:02 ص
دولارات
دولارات
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الدولار  والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 4  يوليو 2020 ، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي. 

بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 16.07 جنيه  للشراءو 16.17 جنيه للبيع.

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سجل سعر اليورو 17.98 جنيه للشراء و18.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.70 جنيه للشراء و 19.91 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.85 جنيه للشراء و 17.02 جنيه للبيع.

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71 جنيه للشراء و1.73 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية 

سجل 100 ين يابانى سعر 14.90 جنيه للشراء و 15.03 جنيه للبيع.

واستقر اليوان الصينى عند 2.27 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.
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