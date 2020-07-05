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الدولار يسجل 16.18 جنيه للبيع.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

الأحد 05/يوليه/2020 - 09:59 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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شيرين عادل
عرض "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم،  الأحد 5-7- 2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 16.18 جنيه للبيع، و16.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سجل سعر اليورو 18.13 جنيه للبيع و18.1 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني 19.85 جنيه للبيع و19.73 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى
سجل سعر الريال السعودى 4.31 جنيه للبيع و4.28 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سجل سعر الدينار الكويتي 52.58 جنيه للبيع و52.23 جنيه شراء.

سعر الدرهم الإماراتى
سجل سعر الدرهم الإماراتى 4.40 جنيه للبيع و4.37 جنيه للشراء

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