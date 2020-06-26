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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 26-6-2020

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
استقرت اسعار الدولار اليوم في مصر بالبنوك، اليوم الجمعة 26-6-2020، بعد أن شهدت تراجع طفيف في بعض البنوك أمس، إذ سجل سعر الدولار في ابنك المركزي المصري 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي المصري الخليجي و مصر إيران التنمية 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.


وسجل اسعار الدولار في بنوك:"كريدي اجريكول، قناة السويس، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الكويتي الوطني" 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك الاسكندرية 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنوك:"المصرف العربي الدولي، عودة، اتش اس بي سي، التعمير والاسكان" سجل 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.
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