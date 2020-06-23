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اقتصاد

الريال يسجل 4.32 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:30 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار صرف العملات العربية المختلفة  مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 23 يونيو 2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.


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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.89 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى نحو 41.62 جنيه للشراء و42.99 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 22.40 جنيه للشراء و22.85 جنيه للبيع.
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