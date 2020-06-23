الريال يسجل 4.32 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم

وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.







وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.89 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع.







ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى نحو 41.62 جنيه للشراء و42.99 جنيه للبيع.







وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 22.40 جنيه للشراء و22.85 جنيه للبيع.

