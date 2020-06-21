تعرف على أسعار صرف العملات العربية بختام اليوم الأحد

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أحمد علام





وسجل سعر صرف



وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.





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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.85 جنيه للشراء و 52.66 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.60 جنيه للشراء 42.96 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.39 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع.



ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الاحد 21 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.اقرأ أيضا.. الدولار يواصل الاستقرار بمنتصف تعاملات اليوم الأحد وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.85 جنيه للشراء و 52.66 جنيه للبيع.ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.60 جنيه للشراء 42.96 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.39 جنيه للشراء و22.87 جنيه للبيع.

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