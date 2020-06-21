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اقتصاد

انخفاض طفيف للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 21-6-2020

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:20 ص
دينار كويتي
دينار كويتي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار الصرف لسلة العملات العربية المختلفة في مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.89 جنيه للشراء بانخفاض 4 قروش لسعر الشراء بالمقارنة بسعر نهاية الأسبوع، و 52.68 جنيه للبيع بانخفاض قرشين لسعر البيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.62 جنيه للشراء 42.99 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.40 جنيه للشراء و22.84 جنيه للبيع.
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