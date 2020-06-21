انخفاض طفيف للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 21-6-2020

ننشر أسعار الصرف لسلة العملات العربية المختلفة في مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 21 يونيو 2020 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي المصري.
وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.
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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.62 جنيه للشراء 42.99 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.40 جنيه للشراء و22.84 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.89 جنيه للشراء بانخفاض 4 قروش لسعر الشراء بالمقارنة بسعر نهاية الأسبوع، و 52.68 جنيه للبيع بانخفاض قرشين لسعر البيع.
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.62 جنيه للشراء 42.99 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.40 جنيه للشراء و22.84 جنيه للبيع.