انخفاض طفيف للدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية اليوم الأحد 21-6-2020

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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.89 جنيه للشراء بانخفاض 4 قروش لسعر الشراء بالمقارنة بسعر نهاية الأسبوع، و 52.68 جنيه للبيع بانخفاض قرشين لسعر البيع.



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.62 جنيه للشراء 42.99 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.40 جنيه للشراء و22.84 جنيه للبيع.