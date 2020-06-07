AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار بالبنوك في مستهل التعاملات

الأحد 07/يونيو/2020 - 07:01 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
Advertisements
محمد يحيي

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد، استقرارا بعد ارتفاعه بمتوسط 27 قرشا علي مدار الأسبوع الماضي، ليصل سعر صرفه لدي البنك المركزي المصري 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع

سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 16.03 جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:
وفي بنكي مصر و الأهلي وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع,

وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه، علي مستوي باقي البنوك الأخري من بينها " الإسكندرية، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد بلوم، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، المصري لتنمية الصادرات"، ليسجل نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.

كما وصل ببنوك " الاستثمار العربي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، عودة، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد 19-4-2020

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-5-2020

استقرار الدولار بالبنوك في تعاملات اليوم

استقرار أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم

سعر الدولار بالبنوك اليوم الأحد 24-5-2020 أول أيام عيد الفطر

الدولار مستقر بالبنوك للأسبوع الثاني على التوالي

ترشيحاتنا

واجهي الحر بعصير الدوم باللبن

بعد أنباء عن وساطة أسامة هيكل.. الأعلى للإعلام ردًا على أزمة مذيعات النهار: نرفض تدخل أى جهة

إصابة الفنان كريم قاسم بـ كورونا .. ومصدر: دخل مرحلة الشفاء

فى 3 خطوات فقط .. احذف تطبيقات أندرويد الخطرة

تزيد من حرارة الجسم.. أطعمة يفضل تجنب تناولها في فصل الصيف

فستان مكشوف.. كنزى عمرو دياب بإطلالة جذابة على إنستجرام.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لينا الفيشاوي بإطلالة عصرية على إنستجرام.. صور

لم تمنعه توسلات طفله .. رجل يضرب زوجته بوحشية حتى الموت.. فيديو

في 4 خطوات .. الوصفة المغربية للقضاء على فيروس كورونا