استقرار أسعار الدولار بالبنوك في مستهل التعاملات

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك في مستهل تعاملات اليوم الأحد، استقرارا بعد ارتفاعه بمتوسط 27 قرشا علي مدار الأسبوع الماضي، ليصل سعر صرفه لدي البنك المركزي المصري 16.14 جنيه للشراء و 16.24 جنيه للبيع
سجل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة نحو 16.03 جنيه للشراء و 16.13 جنيه للبيع.
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سعر الدولار اليوم 6-6-2020
الدولار بـ 16.23 جنيه.. سعر العملات الاجنبية السبت 6-6-2020
سعر الدولار اليوم 6-6-2020
الدولار بـ 16.23 جنيه.. سعر العملات الاجنبية السبت 6-6-2020
وفي بنكي مصر و الأهلي وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.13 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع,
وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه، علي مستوي باقي البنوك الأخري من بينها " الإسكندرية، الأهلي الكويتي، المصرف المتحد بلوم، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، المصري لتنمية الصادرات"، ليسجل نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.
كما وصل ببنوك " الاستثمار العربي، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، عودة، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، كريدي أجريكول" نحو 16.15 جنيه للشراء و 16.25 جنيه للبيع.