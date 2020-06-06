الدولار بـ 16.23 جنيه.. سعر العملات الاجنبية السبت 6-6-2020

ننشر اسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى
بلغ سعر صرف الدولار اليوم السبت 16.13جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت
سجل سعر اليورو 18.05 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع مقارنة 17.74 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.16 جنيه للشراء و 20.41 جنيه للبيع.
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وسجل الفرنك السويسرى 16.75 جنيه للشراء و 16.94 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.72 جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم السبت
سجل 100 ين يابانى 14.77 جنيه للشراء و 14.91 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع .
بلغ سعر صرف الدولار اليوم السبت 16.13جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت
سجل سعر اليورو 18.05 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع مقارنة 17.74 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.16 جنيه للشراء و 20.41 جنيه للبيع.
أقرا ايضا ...الدولار يرتفع 31 قرشا خلال أسبوع.. سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات الجمعة 5 -6-2020
وسجل الفرنك السويسرى 16.75 جنيه للشراء و 16.94 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية عند 1.72 جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية اليوم السبت
سجل 100 ين يابانى 14.77 جنيه للشراء و 14.91 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع .