AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار بـ 16.23 جنيه.. سعر العملات الاجنبية السبت 6-6-2020

السبت 06/يونيو/2020 - 06:01 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت
Advertisements
آمنة عبد العظيم
ننشر اسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم السبت 6 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى

بلغ سعر صرف الدولار اليوم السبت 16.13جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت

سجل سعر اليورو 18.05 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع مقارنة 17.74 جنيه للبيع .

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.16 جنيه للشراء و 20.41 جنيه للبيع.

أقرا ايضا ...الدولار يرتفع 31 قرشا خلال أسبوع.. سعر العملات الأجنبية بختام تعاملات الجمعة 5 -6-2020
وسجل الفرنك السويسرى 16.75 جنيه للشراء و 16.94 جنيه للبيع .

وسجلت كورنا سويدية عند 1.72 جنيه للشراء و1.75 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية اليوم السبت

سجل 100 ين يابانى 14.77 جنيه للشراء و 14.91 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.26 جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع .



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقرار الدولار وتراجع العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 21-4-2020

استقرار الدولار.. تراجع العملات الأجنبية اليوم السبت

استقرار الدولار و تراجع العملات الأجنبية الثلاثاء 28-4-2020

سعر العملات الأجنبية اليوم السبت 9 - 5 - 2020

ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات الأحد بالبنك الأهلى 17 -5-2020

ارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات الأسبوع بالبنك الأهلى 22-5-2020

ترشيحاتنا

توقف عن تناولها فورا.. 4 أطعمة ضارة قبل النوم

اسيادك وتاج رأسك.. إعلامية كويتية تقصف جبهة قطري تطاول على مصر ودول المقاطعة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات الآن

بعد ترامب.. رئيس البرازيل يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

توقعات الأبراج هذا الاسبوع مهنيا وعاطفيا وصحيا

مشهد مؤلم.. سقوط عجوز غارقًا في دمائه على يد الشرطة الأمريكية| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلًا من البشر.. ساقية ملاهي تعمل بالألعاب والدباديب.. شاهد

روشتة علاج.. إسبانيا ترسل مصابي كورونا إلى الشاطئ.. صور

شركة ميني العالمية تطلق منتجات 2020 بتصميمات ملهمة.. صور