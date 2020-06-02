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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقول لا لـ ترامب.. ويرفض عودة روسيا إلى مجموعة G7

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه نية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة روسيا إلى حضور قمة مجموعة السبع الكبار G7، التي تستضيفها الولايات المتحدة، وأعلن تأجيلها في وقت سابق.


وبحسب "رويترز"، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن مشاركة روسيا في مجموعة الثماني الكبار G8 جرى تعليقه "حتى تغير روسيا نهجها وتسمح الظروف لـ G8 بخوض مناقشات ذات مغزى. هذا ليس هو الحال في الوقت الراهن".


وأضاف أنه من حق واشنطن، باعتبارها دولة تتولى رئاسة المجموعة "G7" في الوقت الحالي أن تدعو روسيا كضيف، لكن ليس من صلاحياتها  تغيير صيغة مجموعة "السبع الكبار" باعتباره إطارا حيويا متعدد الأطراف.


وكان ترامب أعلن  تأجيل قمة دول مجموعة G7 في الولايات المتحدة إلى سبتمبر المقبل، وأنه سيقوم بدعوة كل من روسيا والهند وأستراليا وكوريا الجنوبية إلى القمة من أجل مناقشة "موضوع الصين" خلال الاجتماع.


وأضاف أن المجموعة بشكلها الحالي لا تعكس التطورات الجارية في العالم وأنها "عفا عليها الزمن".


وكانت مجموعة الثماني الكبار علقت في 2014 عضوية روسيا بسبب "انتهاك السيادة الأوكرانية" عن طريق ضم شبه جزيرة القرم، ودعم موسكو للانفصاليين في دونباس بجنوب شرقي أوكرانيا، لتصبح مجموعة "السبع الكبار".

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