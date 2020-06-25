سعر الدولار اليوم الخميس 25 يونيو 2020

اسعار الدولار اليوم استقرتفي مصر بالبنوك، اليوم الخميس 25-6-2020، بعد أن شهدت تراجع طفيف في بعض البنوك أمس، إذ سجل سعر الدولار في ابنك المركزي المصري 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار في بنكي المصري الخليجي و مصر إيران التنمية 16.13 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.





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اسعار الدولار وسجلفي بنوك:"كريدي اجريكول، قناة السويس، البركة، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، التجاري الدولي، الكويتي الوطني" 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.



