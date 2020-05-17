سعر الدولار اليوم بالبنوك الأحد 17-5-2020

ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 17 مايو 2020 .
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و15.79جنيه للبيع .
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وسجل الدولار انخفاضا فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، بلوم، البركة، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع .
استقر سعر صرف الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.70جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
قدم بنك العربى الأفريقى أفضل سعر للشراء الدولار مسجلا 15.70 جنيه للشراء .
وقدم البنك الأهلى المصرى افضل سعر للبيع الدولار عند 15.78 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و15.79جنيه للبيع .
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سعر صرف العملات العربية بالبنك الأهلى اليوم 17-5-2020
وسجل الدولار انخفاضا فى بنك الأهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، بلوم، البركة، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع .
استقر سعر صرف الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.70جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
قدم بنك العربى الأفريقى أفضل سعر للشراء الدولار مسجلا 15.70 جنيه للشراء .
وقدم البنك الأهلى المصرى افضل سعر للبيع الدولار عند 15.78 جنيه للبيع.