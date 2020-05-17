أسعار العملات الأجنبية بالبنك الأهلي اليوم الأحد 17 -5-2020

واستقرت كورنا سويدية عند 1.58جنيه للشراء و 1.60جنيه للبيع.



أسعار العملات الآسيوية اليوم الأحد



سجل 100 ين يابانى 14.64جنيه للشراء و 14.77 جنيه للبيع .



واستقر اليوان الصينى عند 2.20جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع.



ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد مايو 2020 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.سعر الدولار اليوم الأحداستقر سعر صرف الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحدسجل سعر اليورو 16.89 جنيه للشراء و 17.08جنيه للبيع مسجلا .واستقر سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.07 جنيه للشراء و 19.31 جنيه للبيع .وسجل الفرنك السويسرى 16.07جنيه للشراء و 16.23جنيه للبيع .اقرأ أيضا: