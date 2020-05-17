استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

استقرت اسعار الذهب في محلات الصاغة بمستهل تعاملات اليوم الأحد، بعد ارتفاع وصل لـ2 جنيه في نهاية تعاملات أمس السبت.





سجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم نحو 757 جنيها كأعلي سعر له، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 865 جنيها .





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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 649 جنيها، وكذلك سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لنحو 505 جنيهات.





وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6056 جنيها و وأوقية الذهب بـ26,91 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ865.143 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.