الدولار يسجل أعلى سعر له في 3 أسابيع.. تفاصيل كاملة

ارتفع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع فجر اليوم مع إغضاء المتعاملين الطرف عن ثلاثة ملايين طلب إعانة بطالة جديد في أسبوع واحد بالولايات المتحدة، في مؤشر على موجة جديدة من التسريحات بسبب فيروس كورونا.





وتراجع كل من الين الياباني والفرنك السويسري مقابل الدولار واستقرا أمام اليورو، في حين أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة، مما ينبئ بأن الرهان على الدولار لم يكن جزءا من عزوف أوسع عن المخاطرة.





وأمام سلة عملات، ارتفع الدولار 0.20 بالمئة ليسجل مؤشره 100.37، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة ذروة ثلاثة أسابيع عند 100.56.





وتراجع اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.079 دولار، وكتب المحللون في أكشن إيكونوميكس "العوامل الأساسية الاقتصادية تظل قاتمة على ضفتي الأطلسي، والأسواق تواصل فحص البيانات."





وفي وقت سابق من الجلسة هبط الجنيه الاسترليني دون مستوى 1.22 دولار للمرة الأولى في أكثر من خمسة أسابيع بعد أن أظهرت البيانات أمس الأربعاء انكماش الاقتصاد البريطاني على نحو غير مسبوق 5.8 بالمئة في مارس مع تسارع أزمة فيروس كورونا.



