AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأربعاء.. حائر بين العربي الأفريقي والأهلي المصري

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:05 م
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
Advertisements
مايكل عياد
سجلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 6 مايو 2020 استقرارا وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار  15.69 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.


وقدم البنك العربي الأفريقي أعلى سعر لشراء الدولار في مصر بقيمة 15.70 جنيها، فيما قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار 15.63 جنيها، وفقا لآخر تحديث لموقع دولار لايف المتخصص.

وفيما يلي سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري وفقا لاخر تحديث:

استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.


وجاءت اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت في البنك المركزي كالتالي:

سجل سعر اليورو 16.93 جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع مسجلا .

واستقر سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.41 جنيه للشراء و 19.57 جنيه للبيع .

وسجل الفرنك السويسرى 16.09 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع .

واستقرت كورنا سويدية عند 1.59 جنيه للشراء و 1.60 جنيه للبيع.


أما اسعار العملات الاسيوية اليوم  في البنك المركزي فكانت كالتالى:

سجل الـ 100 الين اليابانى 14.75 جنيه للشراء و 14.87 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع.

شاهد أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيريوس والأهلي.. أعلى وأقل سعر صرف للدولار في مصر الآن .. تفاصيل

سعر الدولار يرتفع بالبنك المركزي للبيع.. ومصرف أبوظبي الأعلى قيمة

استقرار سعر الدولار بالمركزي.. والبنك الأهلي يقدم أقل سعر لبيع الأخضر

استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه.. العملة الخضراء بــ15.81 جنيه.. واليورو يسجل 17.18 جنيه.. والاسترليني مستقر عند 19.76 جنيه

ترشيحاتنا

الصحة العالمية توجه نصيحة للأنظمة حول العالم بشأن فيروس كورونا

أخبار الحوادث.. رفض إيقاف برنامج رامز مجنون رسمي.. وكاتعة جديدة في الجيزة

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لـ يومين مقابل مد ساعات الدراسة لـ5 مساء

تعرف على اللاعب الذى يرفض الزمالك بيعه ولو بـ 100 مليون جنيه

مواعيد الحظر الجديدة.. يبدأ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. أبرز مقترحات النواب

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة.. الفلفل اكتسب اسمه بالخطأ وتعددت ألقابه في كل دولة

تسلا تتخطى حدود الخيال.. ميزات مفاجئة باستخدام كاميرا السيارة

تأثير الصيام على الأطفال .. 4 مخاطر صحية