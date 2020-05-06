سعر الدولار اليوم الأربعاء.. حائر بين العربي الأفريقي والأهلي المصري

سجلت أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 6 مايو 2020 استقرارا وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار 15.69 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.









وقدم البنك العربي الأفريقي أعلى سعر لشراء الدولار في مصر بقيمة 15.70 جنيها، فيما قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار 15.63 جنيها، وفقا لآخر تحديث لموقع دولار لايف المتخصص.





وفيما يلي سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي المصري وفقا لاخر تحديث:





استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت مقابل الجنيه ليسجل 15.69 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.









وجاءت اسعار العملات الاجنبية اليوم السبت في البنك المركزي كالتالي:





سجل سعر اليورو 16.93 جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع مسجلا .





واستقر سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.41 جنيه للشراء و 19.57 جنيه للبيع .





وسجل الفرنك السويسرى 16.09 جنيه للشراء و 16.23 جنيه للبيع .





واستقرت كورنا سويدية عند 1.59 جنيه للشراء و 1.60 جنيه للبيع.









أما اسعار العملات الاسيوية اليوم في البنك المركزي فكانت كالتالى:





سجل الـ 100 الين اليابانى 14.75 جنيه للشراء و 14.87 جنيه للبيع .





واستقر اليوان الصينى عند 2.20 جنيه للشراء و 2.22 جنيه للبيع.





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