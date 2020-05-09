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اقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 9 -5-2020

السبت 09/مايو/2020 - 08:38 ص
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم السبت
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علياء فوزى
سجل اليورو اعلى سعر للشراء اليوم السبت فى بنك الاستثمار العربى AIB نحو 16.98 جنيه

وقدم بنك مصر اقل سعر للبيع اليورو نحو 17.05 جنيه.

و ننشر اسعار صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم السبت 9 مايو 2020 .

استقر سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.92 جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع.

وسجل اليورو فى بنك الاستثمار العربى AIB نحو 16.98 جنيه للشراء و 17.20 جنيه للبيع.

و استقر سعر اليورو فى البنك الاهلى المصرى عند 16.89 جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف اليورو فى بنك مصر 16.91 جنيه للشراء و 17.05 جنيه للبيع.

و سجل اليورو فى بنك الاسكندرية 16.90جنيه للشراء و 17.06 جنيه للبيع .


و سجل اليورو فى البنك العربى الافريقى 16.93 جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع.

وسجل اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB نحو 16.92 جنيه للشراء و 17.08 جنيه للبيع .

استقر سعر اليورو فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 16.93 جنيه للشراء و 17.08 جنيه للبيع.

واستقر سعر اليورو فى بنك مصر ايران عند 16.91 جنيه للشراء و 17.13 جنيه للبيع.


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