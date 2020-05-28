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اقتصاد

بعد إعلان ضوابط الحج و العمرة .. سعر صرف الريال السعودى اليوم

الخميس 28/مايو/2020 - 09:01 م
الريال السعودى
الريال السعودى
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آمنة عبد العظيم
ننشر اسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات الأسبوع اليوم الخميس 28 مايو 2020، فى البنوك العاملة فى مصر خاصة بعد اعلان السعودية ضوابط الحج والعمرة.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى 4.21 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

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 وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.18جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

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