AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 28 - 5 - 2020

الخميس 28/مايو/2020 - 04:12 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي
نشر موقع "صدى البلد"، أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الخميس 28 مايو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة بمصر.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا:
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.18 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الخميس

سعر صرف الريال السعودى السبت 9-5-2020

سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 22-5-2020

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23 مايو 2020

سعر الريال السعودى خلال عيد الفطر

استقرار أسعار العملات العربية في تعاملات اليوم.. الريال السعودي بـ4.20 جنيه.. الدينار الكويتي يسجل 51.11 جنيه.. والدرهم الإماراتي يستقر عند 4.30 جنيه

ترشيحاتنا

أول حالة ولادة لطبيبة مصابة بكورونا في مستشفى سوهاج التعليمي

بعد تعافيه من كورونا.. وفاة شخص من الدقهلية بهبوط حاد في الدورة الدموية

بعد تهديده بإغلاق السوشيال ميديا.. مؤسس فيسبوك يفتح النار على ترامب

بعد قرار رفع الحظر.. إجراء جديد في السعودية بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

اخبار النادي الأهلي.. تفاصيل التتويج بلقب نادي القرن.. خطة عودة التدريبات.. وصدمة بسبب موليكا

اعتذار من سانوفي مصر بعد إساءة أحد موظفيها على الجيش الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير