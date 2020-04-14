بنك كريدى أجريكول يطلق مبادرة "شكرا".. ويعفى القطاع الطبي من مصاريف الخدمات

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر عن عدد من المبادرات التي تهدف إلى دعم جميع العاملين في المجال الطبي تحقيقا لاستراتيجية "البنك" في الريادة في الاستدامة ودعم عملائه وخدمة المجتمع.

وكان بنك كريدي أجريكول قد أعلن عن مبادرة "شكرا" لدعم العاملين في القطاع الطبي، حيث قرر "البنك" إعفاءهم من كافة المصاريف الإدارية على القروض والبطاقات الائتمانية والحسابات، كما يتيح لهم أولوية التعامل داخل فروع البنك لتوفير وقتهم.

وصرح بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول مصر: "في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ، نواجه جميعًا تحديات غير مسبوقة، وفي ظل هذه الظروف ، نحن نعظم تضامنا والتزامنا تجاه عملائنا والمجتمع. وبالتعاون مع المجموعة في فرنسا".

وتابع: "فقد اتخذنا وبشكل سريع كافة الإجراءات التي تحافظ على صحة وسلامة العاملين في البنك وعملائنا وموردينا بهدف الاستمرار في تقديم كافة خدماتنا والاستشارات والحلول البنكية لجميع عملائنا من الأفراد والمؤسسات وتنفيذ توجيهات البنك المركزي لنتمكن جميعا من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بكل ما تحمله من تطورات يومية ولدعم الاقتصاد المصري".

ومن جانبه صرح ولى الدين لطفي نائب العضو المنتدب: " ندرك في كريدي أجريكول مصر الدور الكبير الذي يلعبه الأطباء وكافة العاملين في القطاع الطبي، وجثامة العبء الملقى على عاتقهم، لذلك نعمل على المساهمة في دعمهم من خلال مبادرة "شكرا"، التي تعد تطبيقا عمليا تقديرنا لهم ولدورهم كخط دفاع في مواجهة الفيروس.

مضيفا إن كريدي أجريكول مصر يقدم لهم الخدمات البنكية المختلفة بدون مصاريف وبمميزات فريدة واولوية في المعاملة حرصا من البنك على وقتهم بل وايضا التعامل من كافة القنوات الرقمية".

وأضاف لطفي: "دائما ما قام البنك بحث العملاء على استخدام القنوات الرقمية لدعم التحول الي مجتمع لا نقدي، والان اصبحت الخدمات الرقمية ضرورة واتجاه عام لتحقيق السلامة والصحة للمجتمع.

وتابع: "ونحن نفتخر بأن لدينا قاعدة متكاملة من الخدمات الرقمية banki by Credit Agricole تضمن لعملائنا سواء من الافراد أو الشركات الامان واستمرار معاملتهم المصرفية عن بعد وبنفس الكفاءة ".

يأتي ذلك في إطار مساندة الجهود المكثفة المبذولة من البنك المركزي المصري و الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والاثار الاقتصادية المترتبة عليه.

وكان كريدي أجريكول مصر قد بادر بالإعلان لعملائه عن اتخاذه كافة الإجراءات لدعمهم بالتوافق مع قرارات البنك المركزي ومنها تأجيل مستحقات القروض والبطاقات الائتمانية لمدة ستة أشهر، وتشجيع التعاملات الرقمية وزيادة الوعي بأهمية وسهولة استخدام الخدمات البنكية الرقمية وذلك لتقليل مخاطر التعرض للعدوى.

وحرصا على سلامة عملائه وراحتهم قام البنك بإلغاء مصاريف السحب من ماكينات الصراف الآلي ومصاريف التحويلات علما بأن خدمة التحويل متاحة على جميع خدماته الرقمية سواء تطبيق الهاتف المحمول أو المحفظة البنكية مما يسمح للعملاء سواء من الأفراد أو الشركات بالقيام بالتحويل عن بعد بدون الحاجة لزيارة الفروع، ولتحقيق المزيد من إجراءات السلامة، شدد البنك عمليات التعقيم ووضع لافتات إرشادية للمسافة الاجتماعية الآمنة داخل فروعه وعلى ماكينات الصراف الآلي.

ويعد كريدي أجريكول مصر أحد البنوك التابعة لمجموعة كريدي أجريكول العالمية وهي إحدى المؤسسات المالية الرائدة في فرنسا والعالم في جميع مجال الخدمات البنكية والتي تتمحور استراتيجيتيها حول العميل.

وتعمل مجموعة كريدي أجريكول في 50 دولة، وهي تهدف لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الحقيقي في كل الدول التي تعمل بها، عن طريق دعم المشروعات التي يقوم بها عملاؤها في كافة قطاعات التجزئة المصرفية وما يصاحبها من مجالات متخصصة.

وتأكيدًا على القيم التي تعمل من خلالها وتعبيرًا عن مدى التزامها، فإن مجموعة كريدي أجريكول المصرفية تمتلك حسا ماليا متميزا من خلال مرجعيتها المنطقية، حيث أنها تضع على قمة أولوياتها رضاء عملائها والعاملين بها وحملة الأسهم وذلك في كافة الأنشطة التي تقوميها.

تأسس كريدي أجريكول مصر في عام 2006 ومنذ انطلاقه في السوق المصرية، أصبح من أهم البنوك العاملة فبالقطاع المصرفي المصري، حيث يقدم لعملائه مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المبتكرة في كافة المجالات سواء للشركات، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو للتجزئة المصرفية للأفراد.

ويعد الهدف الرئيسي لكريدي أجريكول مصر هو تحقيق رضاء عملائه، من خلال إعطاء الأولوية لهم ولتعظيم مصالحهم، لذا فقد قام كريدي أجريكول مصر بتخصيص قطاعات مختلفة لتلبي كل منها احتياجات قطاع محدد من العملاء عن طريق تقديم الخبرة والاستشارة والحلول المصرفية المصممة خصيصا لهم. ويحرص كريدي أجريكول أن يقوم دائما الأقرب لعملائه من خلال شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى أن كريدي أجريكول مصر يعد من البنوك الرائدة في مجال الخدمات البنكية الإلكترونية.