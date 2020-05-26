تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-5-2020

ينشر موقع صدى البلد الإخبارى، أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مايو 2020، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة بمصر.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.18جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.
سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.