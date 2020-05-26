تعرف على سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 26-5-2020

نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.





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