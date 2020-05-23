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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم السبت 23 مايو 2020

السبت 23/مايو/2020 - 04:02 ص
ريال سعودي
ريال سعودي
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2020، وفقا لآخر تحديثات بالبنوك المصرية.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.20 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


كما سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.19جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية بمصر نحو 4.18جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى عودة نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.12جنيه للشراء و 4.23جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى فى البنك الاهلى نحو 4.12 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.13 جنيه للشراء و 4.23 جنيه للبيع.
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