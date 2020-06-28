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اقتصاد

اليورو يتراجع 4 قروش.. سعر العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم 28-6-2020

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:02 م
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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علياء فوزى
ننشر اسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الاحد 28 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديثات البنك الاهلى المصرى.

بلغ سعر صرف الدولار بختام تعاملات اليوم الاحد 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية اليوم الاحد

سجل سعر اليورو 18.02 جنيه للشراء و18.20 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.82 جنيه للشراء و 20.14جنيه للبيع منخفضا 5 قروش.

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وسجل الفرنك السويسرى 16.94جنيه للشراء و17.11جنيه للبيع بزيادة قرشين

وسجلت كورنا سويدية عند 1.71جنيه للشراء و1.74 جنيه للبيع مرتفعة قرش.

اسعار العملات الاسيوية اليوم الاحد

سجل 100 ين يابانى 14.99جنيه للشراء و 15.16 جنيه للبيع بارتفاع قرشين.

واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.
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