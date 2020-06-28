سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 28-6-2020

سجلت أسعار صرف الدولار فى البنوك استقرارا مقابل الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم، الأحد 28 يونيو 2020.





وبلغ سعر صرف الدولار اليوم فى بنوك "كريدى أجريكول، البركة" عند 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.





وسجل الدولار فى بنوك "الكويت الوطنى NBK، عودة، التعمير والإسكان، مصرف أبوظبى الإسلامى، والمصرى لتنمية الصادرات، والبنك التجارى الدولى، والأهلى الكويتى "بيريوس"، واتش اس بى سى HSBC، وقناة السويس المصرى الخليجى، ومصر إيران، والعربى الأفريقى، والتنمية الصناعية ، وبلوم، والاستثمار العربى AIB" نحو 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.









وسجل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 16.11 جنيه للشراء و16.23 جنيه للبيع.







واستقر سعر الدولار فى بنك الإسكندرية عند نحو 16.11جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع.







وسجل سعر صرف الدولار فى بنوك "مصر، الأهلى" نحو 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.







وشهد الدولار ارتفاعا طفيفا فى المصرف المتحد بقيمة قرشين ليسجل 16.12 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.

