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اقتصاد

الدينار الكويتى يتراجع 5 قروش.. أسعار صرف العملات العربية بختام اليوم الأحد

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:02 م
العملات العربية
العملات العربية
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علياء فوزى
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الاحد 28 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.


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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.87 جنيه للشراء و 52.64جنيه للبيع بتراجع 5 قروش .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.60 جنيه للشراء 42.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.39 جنيه للشراء و22.83 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى 40.86 جنيه للشراء و 42.08 جنيه للبيع.

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