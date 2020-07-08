وزيرا الكهرباء والتجارة يبحثان آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية.. برلمانيون: يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل جادة للشباب

- لتوفير فرص عمل.. اقتصادية النواب تطالب بـ تشجيع المنتج المحلي في جميع المجالات
- توفير العملة الصعبة.. اقتصادية النواب تكشف مزايا تشجيع المنتج المحلى
- خطة النواب تطالب بالاهتمام بالزراعة والصناعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى
استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حيث تناول اللقاء آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وبصفة خاصة فى المشتريات الخاصة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة ، كما استعرض اللقاء التعديلات المقترحة على القانون والهادفة إلى إنفاذ القانون بشكل فعال .
حضر اللقاء المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمستشار هشام رجب المستشار القانونى لوزيرة التجارة والصناعة والدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات والدكتور أمجد سعيد / المستشار القانونى لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى المهندس محمد حمدى عبد العزيز عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات .
وحول هذا الامر استطلع موقع صدى البلد، اراء عدد من نواب البرلمان، الذين أكدوا جميعا، أن أهمية تشجيع جميع المنتجات المحلية لسد الاحتياجات وتحقيق الاكتفاء الذاتى، فضلًا عن تحصيل الضرائب الخاصة بهذا الأمر وتوفير فرص عمل جادة.
طالب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بـ تشجيع المنتج المحلى في جميع المجالات، وليس فقط فى مجال الكهرباء، لافتًا إلى أن المنتج المحلي له نفع كبير على المواطن البسيط والدولة.
وقال "السيد"، لـ"صدى البلد"، إن وزارة الكهرباء قامت بثورة ضخمة فى إنشاء محطات للضغط العالى وغيرها على مستوى الجمهورية؛ وذلك يحتاج إلى محولات وخطوط جديدة وعدادات كهربائية
بحسب المراحل المختلفة التى تمر بها، مؤكدًا أن الدولة تمتلك شركات ومصانع تستطيع تصنيع، وإنتاج هذه الأدوات وتستطيع منافسة المنتجات العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تشجيع المنتج المحلى من ضمن خطة ترشيد الإنفاق، مؤكدًا أن تشجيع المنتج المحلى يسمح بإنشاء مصانع جديدة لسد الاحتياجات، فضلًا عن تحصيل الضرائب الخاصة بهذا الأمر وتوفير فرص عمل جادة.
من جانبه أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه الدولة تفضيل المنتج المحلى من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وبصفة خاصة فى المشتريات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة.
وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن تفعيل هذا القانون تأخر كثيرا ولكن من المفترض الحكومة أن تقوم بتشجيع المنتجات المحلية لتوفير العملة الصعبة وتقليل الاستيراد من الخارج، لافتًا الى أن من خلال هذا القانون تستطيع الحكومة أن تضع شروط للموردين بضرورة أن يكون الإنتاج محلى وليس خارجي.
كما، قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ظهور أزمة كورونا نبهت جميع الدول الى ضرورة التوجه والاهتمام بالمنتج المحلى لتحقيق الإكتفاء الذاتى، لافتة الى أن الفترة الماضية شهدت غلق التصدير والاستيراد بسبب وباء كورونا العالمى.
وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة كان هناك توجيهات مشددة للحكومة بضرورة الاهتمام بالمنتج المحلى لتوفير فرص عمل جديدة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يؤدى إلى الارتقاء بالمنتج المحلى.
وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن اللجنة طالبت أيضا من الحكومة ترشيد الإنفاق فى الوزارات المختلفة وتحديد أولويات الإنفاق، مؤكدة أن هناك ضرورة الاهتمام بزراعة القمح وصناعة العربيات وتدعيم جميع الصناعات التى يتم استيرادها من الخارج لتحقيق المنافع المشتركة.
وتابعت النائبة قائلة:" الاهتمام بالزراعة والصناعة يؤدى الى تنمية المستدامة" متابعة: بنستورد طبق الاكل والفول والقمح والعيش ويجب أن نصل الى الاكتفاء الذاتى للاستغناء عن الاستيراد".