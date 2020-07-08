وزيرا الكهرباء والتجارة يبحثان آليات تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية.. برلمانيون: يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل جادة للشباب

من جانبه أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجه الدولة تفضيل المنتج المحلى من خلال تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وبصفة خاصة فى المشتريات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة.

وقال "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، إن تفعيل هذا القانون تأخر كثيرا ولكن من المفترض الحكومة أن تقوم بتشجيع المنتجات المحلية لتوفير العملة الصعبة وتقليل الاستيراد من الخارج، لافتًا الى أن من خلال هذا القانون تستطيع الحكومة أن تضع شروط للموردين بضرورة أن يكون الإنتاج محلى وليس خارجي.

كما، قالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن ظهور أزمة كورونا نبهت جميع الدول الى ضرورة التوجه والاهتمام بالمنتج المحلى لتحقيق الإكتفاء الذاتى، لافتة الى أن الفترة الماضية شهدت غلق التصدير والاستيراد بسبب وباء كورونا العالمى.





وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة كان هناك توجيهات مشددة للحكومة بضرورة الاهتمام بالمنتج المحلى لتوفير فرص عمل جديدة ولتحقيق الاكتفاء الذاتي مما يؤدى إلى الارتقاء بالمنتج المحلى.





وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن اللجنة طالبت أيضا من الحكومة ترشيد الإنفاق فى الوزارات المختلفة وتحديد أولويات الإنفاق، مؤكدة أن هناك ضرورة الاهتمام بزراعة القمح وصناعة العربيات وتدعيم جميع الصناعات التى يتم استيرادها من الخارج لتحقيق المنافع المشتركة.



