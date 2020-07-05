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اقتصاد

نيفين جامع: نسعى لإنشاء منصة الكترونية للترويج للصادرات

الأحد 05/يوليه/2020 - 01:37 م
الصادرات
الصادرات
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ولاء عبد الكريم
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى لإنشاء منصة إلكترونية تتولى مهام تحقيق التواصل الفعال بين المنتجين وموردي مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية، بهدف تعميق  المكون المحلي والترويج للمنتجات النهائية.

أوضحت -خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد - أن أهمية تلك المنصة ازدادت في ظل الوقت الحالي وما تمر به البلاد من تداعيات فيروس كورونا، والتي انعكست على التجارة العالمية، وكذلك على المعارض.

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ونوهت إلى أن هذه الأزمة تمثل فرصة كبيرة للمصنعين المصريين للاعتماد على الصناعات الوطنية وإحلالها محل الواردات. 

وأشارت الى أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع مجتمع الصناعة لتشجيعهم على تصنيع المدخلات ومستلزمات الإنتاج محليًا لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

لفتت إلى ضرورة زيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتسويق الالكتروني والاشتراك في المعارض التي تقام اون لاين من اجل التواجد في الأسواق الدولية.
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