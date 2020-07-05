نيفين جامع: نسعى لإنشاء منصة الكترونية للترويج للصادرات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تسعى لإنشاء منصة إلكترونية تتولى مهام تحقيق التواصل الفعال بين المنتجين وموردي مستلزمات الإنتاج والصناعات المغذية، بهدف تعميق المكون المحلي والترويج للمنتجات النهائية.





أوضحت -خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الأحد - أن أهمية تلك المنصة ازدادت في ظل الوقت الحالي وما تمر به البلاد من تداعيات فيروس كورونا، والتي انعكست على التجارة العالمية، وكذلك على المعارض.





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ونوهت إلى أن هذه الأزمة تمثل فرصة كبيرة للمصنعين المصريين للاعتماد على الصناعات الوطنية وإحلالها محل الواردات.





وأشارت الى أن الوزارة تقوم حاليًا بالتنسيق مع مجتمع الصناعة لتشجيعهم على تصنيع المدخلات ومستلزمات الإنتاج محليًا لتلبية احتياجات الصناعة الوطنية من خلال تشبيك سلاسل التصنيع الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.



