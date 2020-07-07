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رياضة

سيد معوض ينشر صورة بصحبة ملك الحركات.. شاهد

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:11 م
سيد معوض، ومحمد بركات
سيد معوض، ومحمد بركات
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محمد بدران


شارك سيد معوض نجم الأهلى السابق والمدرب المساعد بمنتخب مصر حاليًا، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهر سيد معوض بإطلالة صيفية برفقة صديقة النجم محمد بركات مدير المنتخب المصرى، نالت إعجاب متابعيه.


يذكر أن سيد معوض لعب للنادى الأهلى ومنتخب مصر فى مركز الظهير الأيسر، حيث انتقل إلى صفوف النادى الأهلى لدى عودته من تركيا بعد رحلة احتراف مع نادي طرابزون سبور.


وأعلن سيد معوض الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو من سنة 2014، وحصد مع النادى الأهلى العديد من البطولات، وشارك معه فى كأس العالم للأندية عام 2008 و2012 و2013.


ويتولى حاليا سيد معوض منصب مساعد مدرب منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري فى جهاز يضم أحمد أيوب ومحمد بركات وطارق مصطفى وأيمن طاهر.


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@malek.elharakat 😍😍😍

A post shared by Sayed Moawad (@sayed.moawed) on

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