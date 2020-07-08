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سيارات

صالة عرض تفاعلية.. خدمة جديدة من كيا العالمية لعملائها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة كيا موتورز العالمية عن إطلاق صالة العرض التفاعلية المباشرة Live Stream Showroom، المنصة الإلكترونية الجديدة التي تتيح للعملاء الوصول إلى استعراضات مخصصة لسياراتها ، حسب رغبة العميل لدى مجموعة مختارة من الوكلاء.

وأضافت شركة كيا العالمية ان إطلاق هذه المنصة مبدئيًا في قطر والسعودية وباكستان، وسيتم توسيعها لتصل إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وأفريقيا مثل الكويت والبحرين وجنوب أفريقيا، مع السعي لتطبيقها عالميًا في المستقبل.

وقال آرثر مارتنز، النائب الأعلى للرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة العملاء عالميًا في كيا " تظهر صالة العرض التفاعلية المباشرة التزامنا المتواصل بتصميم رحلة شراء السيارات بما يلائم متطلبات عملائنا الذين يختارون المعاينة الافتراضية .

وأضاف آرثر مارتنز  " مع إطلاق هذه المنصة الجديدة، نسعى لأن نكون سبّاقين في جانب المبيعات الرقمية والتسويق الرقمي خلال هذه الفترة الانتقالية الهامة" .

واوضح النائب الأعلى للرئيس التنفيذي ان صالة العرض التفاعلية المباشرة تتيح للعملاء اتصال فيديو مباشرًا مع وكلاء كيا وتجربة رقمية مصممة خصيصًا لتلبية حاجاتهم الفردية.

وسيحصل العملاء على استشارة شخصية وإجابات مباشرة على أسئلتهم، كما سيتعرفون عن قرب على تصميم ومميزات السيارة التي يختارونها، ويشاهدون استعراضات لأحدث التقنيات والوظائف حسب الطلب.

المنصة الجديدة تعمل على راحة العميل على رأس أولوياتها، وتضمن تجربة رقمية سلسة لا تختلف عن زيارة صالة العرض التقليدية، ويأتي هذا الالتزام بالابتكارات القيمة من أجل العملاء بالتزامن مع تعزيز الشركة لموقعها الريادي في مستقبل قطاع السيارات ضمن استراتيجيتها “Plan S”.

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