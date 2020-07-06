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سيارات

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:02 ص
كيا kia k5
كيا kia k5
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اشرف عطية

أعلنت شركة كيا عملاق صناعة السيارات الكورية عن طرح سيارتها الجديدة كيا kia k5 موديل 2021 السيدان و قد أضافت كيا العديد من التقنيات الجديدة بما في ذلك فتيس جديد كليا دبل كلتش 8 سرعات ونظام دفع رباعي متطور و خيارات عديدة للمحرك سنستعرضها سويا في هذا الموضوع.


مواصفات كيا kia k5
كيا kia k5 تأتي ببمجموعة خيارات من المحركات يعمل أولهم بشاحن توربيني كامل وهو محرك أساسي رباعي الاسطوانات سعته 1600 سي سي  يولد قوة 180 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 264 نويتن.متر اما بالنسبة للفتيس فسيكون واحد لكل الطرازات و هو فتيس جديد كليا اوتوماتيك دبل كلتش 8 سرعات. 

تأتي كيا kia k5 متاحة بمحرك ذو طابع رياضي تيربو رباعي الاسطوانات 2500 سي سي يولد قوة 290 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 422 نيوتن.متر متصل بنفس الفتيس السابق و مدعم بخاصية DCT لتوفير قوة أكثر والتي ستمكن السيارة من التسارع إلى 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثانية فقط وهو رقم جيد جدا.

داخلية كيا kia k5

تأتي كيا kia k5 بمقصورة داخلية رياضية تتماشى مع التصميم الرياضي الخارجي، وتتوافق شاشة المعلومات والترفيه بشكل أنيق مع هيكل الأدوات للوصول إلى تصميم يقترب من السائق، مع لمسات خشبية على لوحة العدادات وتطعيمات المعدن تعطي مزيد من الفخامة و الرقي و بها شاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس قياس 8.0 انش وشاشة أخرى قياس 10.3 انش تتوافق مع أبل كار بلاي وأندرويد أوتو .

كيا kia k5 بها حزمة مساعدة ذكية للسائق مثل نظام التحذير من الاصطدام الامامي والمكابح التلقائية في حالات الطوارء والمساعدة في الحفاظ على المسار وتحذير انتباه للسائق، ونظام الكشف عن النقاط العمياء ونظام التحكم التكيفي في السرعة.

الشكل الخارجي للسيارة كيا kia k5

يتميز كيا kia k5 بتصميم رياضي و بها شبكة تهوية أمامية أكبر تتوسط الصادم الأمامية مع مصابيح أمامية LED بتصميم جديد، وفتحهات تهوية جريئة في الصادم الأمامية يوحي بقوتها، وتقدم السيارة تفاصيل تصميم مدهشة ومن الجانب بها خطوطًا حادة تستمر حتى المصابيح الخلفية، مع امتداد شريط الكروم الخاص بالأبواب إلى الجزء الخلفي للسيارة ليضفي مظهرًا أكثر عدوانية للسيارة من الخلف .

تتميز كيا kia k5 من الخلف بمصابيح LED خلفية كاملة العرض وزوايا ناعمة مع دوران شريط الكروم أسفل الزجاج الخلفي متجهًا إلى الجانب الآخر من السيارة، و هي متاحة بخيارات عديدة للجنوط علي حسب الفئة فتتوافر بجنط 16 و جنط 18 و جنط 19 انش علي حسب اختيارك .
رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور
رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور
رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور
رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور
رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور
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