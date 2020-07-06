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سيارات

احمي نفسك | اِعرف ماذا تفعل عند انفجار إطارات السيارة أثناء القيادة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:21 م
نفجار اطارات السيارة
نفجار اطارات السيارة اثناء القيادة
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اشرف عطية
في كثير من الاحيان يتعرض قائد السيارة للعديد من المواقف الخطيرة اثناء القيادة ، و يصبح الموقف اشد خطورة اذا تعلق بانفجار احد الاطارات اثناء القيادة علي سرعات عالية ، فإن لم تتصرف بحنكة وتتحلي بالهدوء فيمكن ان يكلفك الموقف حياتك لا قدر الله لذلك احرص دائما ان لا تتخطي السرعات المقررة .


وتعتبر الإطارات من أهم أجزاء السيارة التي يجب أن تنتبه لها وتفحصها بصورة مستمرة، حيث إنها من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة، لكن مع مرور الزمن تتهالك الإطارات، و تجاهل تغييرها يؤدي الي عواقب وخيمة ففي هذا السياق نطرح عليكم نصائح مهمة عند انفجار احد الاطارات اثناء السير.


كيفية التصرف عند انفجار احد الاطارات : 

1- إنه يتوجب على السائق رفع القدم عن دواسة الوقود.

2-إحكام قبضة المقود بشدة.

3-تجنب استخدام الفرامل إذا كانت السرعة عالية.

4- قم بالتوقف على الجانب الأيمن من الطريق.

5- استخدام أضواء الانتظار.

6- قم بوضع المثلث العاكس على بعد 15 مترا وابدأ في تركيب الاستبن.

 
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