احمي نفسك | اِعرف ماذا تفعل عند انفجار إطارات السيارة أثناء القيادة



في كثير من الاحيان يتعرض قائد السيارة للعديد من المواقف الخطيرة اثناء القيادة ، و يصبح الموقف اشد خطورة اذا تعلق بانفجار احد الاطارات اثناء القيادة علي سرعات عالية ، فإن لم تتصرف بحنكة وتتحلي بالهدوء فيمكن ان يكلفك الموقف حياتك لا قدر الله لذلك احرص دائما ان لا تتخطي السرعات المقررة .









وتعتبر الإطارات من أهم أجزاء السيارة التي يجب أن تنتبه لها وتفحصها بصورة مستمرة، حيث إنها من أهم عوامل الأمان والسلامة للسيارة، لكن مع مرور الزمن تتهالك الإطارات، و تجاهل تغييرها يؤدي الي عواقب وخيمة ففي هذا السياق نطرح عليكم نصائح مهمة عند انفجار احد الاطارات اثناء السير.









كيفية التصرف عند انفجار احد الاطارات :

1- إنه يتوجب على السائق رفع القدم عن دواسة الوقود.2-إحكام قبضة المقود بشدة.3-تجنب استخدام الفرامل إذا كانت السرعة عالية.4- قم بالتوقف على الجانب الأيمن من الطريق.5- استخدام أضواء الانتظار.6- قم بوضع المثلث العاكس على بعد 15 مترا وابدأ في تركيب الاستبن.