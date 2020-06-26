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سيارات

متى يجب ترصيص الإطارات وما هي فوائده؟

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:02 ص
ترصيص الإطارات
ترصيص الإطارات
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اشرف عطية
تعتبر الإطارات من أهم أجزاء السيارة اللازمة لسيرها كما أنها أحد عوامل الأمان الرئيسية للسيارة، لذا يجب العناية بها وصيانتها بصفة مستمرة، وتعتبر عملية ترصيص الإطارات أحد الوسائل الهامة للاعتناء والمحافظة على الاطارات و المساعدين و ثبات واتزان السيارة .

 كلمة ترصيص يقصد بها أن يتم عمل توزيع موحد لكتلة السيارة حول محور الدوران، حيث يتماثل مركز الثقل (الجاذبية) مع مركز الدوران عن طريق إضافة أوزان من الرصاص لتزن الإطار بشكل مثالي مما يحافظ على الجنط .

يجب علي قائدي السيارات عملية ترصيص الإطارات مرة كل عام و عند شراء اطارات جديدة لأن الترصيص يعمل على اتزان مركز الجنط أثناء السير، وهو ما يمنع الاهتزازات والارتجاج في السيارة خاصةً على السرعات من 80 كم إلى 100 كم في الساعة لان هذة السرعة يحتاج الجنط ان يكون مرتكز و متزن .

اضرار إهمال ترصيص الإطارات :

1-كثرة الاهتزازات والارتجاج أثناء السير .

2-وتقليل العمر الافتراضي للإطارات .

3- تلف المساعدين .

4-انحراف السيارة نتيجة عدم توازن الإطارات و عدم مركزيتها .
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