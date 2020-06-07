4 مشاكل تلحق الضرر بسيارتك عند تجاهل «ترصيص العجلات»

«الدريكسيون مش ثابت، العربية بتحدف يمين وشمال، بتسمع صوت ارتجاج فجأة، صوت غريب في الجنوط مع انها سليمة» .. هذه المشاكل تواجه البعض أثناء قيادة السيارة





تلعب الإطارات دورًا هامًا، في سلامة وحفظ الأشخاص وعند مواجهة المشاكل السابقة فأعلم أنك تحتاج إلى «ترصيص العجل» وهو عبارة عن عدم وجود نقاط ثقيلة حول الإطار ما يؤدي لحدوث اهتزازات وارتجاجات بالسيارة أثناء القيادة ، وهو الأمر الذي ينعكس على مدى ثباتها وتكمن فائدة الترصيص عن طريق تعويض النقص الحاصل بوزن الإطار من خلال وضع كمية محددة من الرصاص بداخله.





ترصيص السيارة له فائدة كبيرة في إشعار القائد بالراحة أثناء قيادة السيارة، وكذلك انعدام تعرضها إلى الارتجاج أو الاهتزاز بشكل نهائي علاوة على زيادة عمر الإطارات الافتراضي بجانب منع حدوث أي أعطال إضافية أو خطر أثناء قيادة السيارة، ومن ثم الحفاظ على سلامة قائد السيارة، وجميع الركاب.

وعند تجاهل ترصيص السيارة تحدث بعض المشاكل الآتية :





1- لحاق الضرر بصالون السيارة على المدى البعيد التأثير بالسلب على جودة قيادة السيارة

2- تقليل العمر الافتراضي إلى الإطارات

3- اهتزاز عجلة القيادة أو حدوث الرجفة