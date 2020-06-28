كيا وسوبارو أكثرها راحة .. تعرف على أفضل السيارات في السفر

يحتاج السفر دائما سيارات خاصة مع بدء الإجازة الصيفية، ومن الأفضل أن تكون السيارة مريحة وتحتوي على الكثير من مميزات ترفيهية ومساحة الحمولة الواسعة مما تجعل من القيادة للمسافات الطويلة أمر مسلسل وآمنا، وفيما يلي نقدم افضل السيارات في السفر والأكثر راحة .
ومن أفضل السيارات أيضا جينيسيس G802020 من اكثر السيارات المريحة في السفر بكابينة فخمة بمقاعدها الفسيحة والكثير من التقنيات القياسية مما يمنحها ركوب هادئ وتتسه السيارة لـ5 ركاب وتتمتع السيارة ايضا بنظام معلومات وترفيهي سريع الإستجابة ويوجد لديه عناصر تحكم ماديه لبعض الوظائف كام يتضمن شاشة تعمل باللمس قياسها 8 إنش وتحتوي جينيسيس G80 2020 بالمحرك الأساسي V6 سعته 3.8 لتر بقوة 311 حصانًا كما أنه يستهلك حوالي 14.7 لتر لكل 100كم في المدينة و9.8 لترلكل 100كم في الطرق الخارجية.
سنجد أن تويوتا سيينا 2020 من أفضل السيارات على الطريق وتتميز بواحد من أقوى المحركات ضمن فئتها وأفضل درجات السلامة ودرجة الموثوقية ومساحة الحمولة الواسعة وتتسع لسبعة أو ثمانية أشخاص.
اقرأ أيضا
تعتبر كيا سورينتو 2020 من أفضل سيارة للسفر بفضل ركوبها المريح ومقاعدها الامامية الواسعة بالإضافة إلى أنها فازت بجائزة أفضل سيارة رباعي متوسطة الحجم لعام 2020 وتتميز تلك السيارة 2020 بمحرك 4 اسطوانات قوته 185 حصانًا مقترنًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي ب6 سرعات ويتوفر محرك V6 بقوة 290 حصانًا بناقل حركة أوتوماتيكي ب8 سرعات، ويستهلك محرك السيارة حوالي 10.69 لترلكل 100 كم في المدينة و8.11 لتر لكل 100 كم في الطرق الخارجية.
ومن أفضل السيارات أيضا جينيسيس G802020 من اكثر السيارات المريحة في السفر بكابينة فخمة بمقاعدها الفسيحة والكثير من التقنيات القياسية مما يمنحها ركوب هادئ وتتسه السيارة لـ5 ركاب وتتمتع السيارة ايضا بنظام معلومات وترفيهي سريع الإستجابة ويوجد لديه عناصر تحكم ماديه لبعض الوظائف كام يتضمن شاشة تعمل باللمس قياسها 8 إنش وتحتوي جينيسيس G80 2020 بالمحرك الأساسي V6 سعته 3.8 لتر بقوة 311 حصانًا كما أنه يستهلك حوالي 14.7 لتر لكل 100كم في المدينة و9.8 لترلكل 100كم في الطرق الخارجية.
سنجد أن تويوتا سيينا 2020 من أفضل السيارات على الطريق وتتميز بواحد من أقوى المحركات ضمن فئتها وأفضل درجات السلامة ودرجة الموثوقية ومساحة الحمولة الواسعة وتتسع لسبعة أو ثمانية أشخاص.
اقرأ أيضا
كما تحتوي جينيسيس G80 2020 مع المحرك V6 بقوة 296 حصانًا مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ب8 سرعات ويستهلك حوالي 12.38لتر لكل 100كم في المدينة و9.05 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.
ومن أفضل السيارات اليابانية أيضا على الطريق هي سوبارو كروستريك 2020 تتميز بتصميم داخلي وجذاب وركوب مريح خاصة للمسافات الطويلة تتسع لـ5 أشخاص وتتميز سوبارو كروستريك 2020 بنظام المعلومات والترفيه كما أنها تحتوي سوبارو كروستريك 2020 على محرك 4 اسطوانات سعته 2 لتر بقوة 152 حصانًا مع ناقل حركة يدوي قياسي ب6 سرعات ويتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT بنظام الدفع الرباعي كما أنه يستهلك حوالي 8.71 لتر لكل 100كم في المدينة و7.13 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.
ومن أفضل السيارات اليابانية أيضا على الطريق هي سوبارو كروستريك 2020 تتميز بتصميم داخلي وجذاب وركوب مريح خاصة للمسافات الطويلة تتسع لـ5 أشخاص وتتميز سوبارو كروستريك 2020 بنظام المعلومات والترفيه كما أنها تحتوي سوبارو كروستريك 2020 على محرك 4 اسطوانات سعته 2 لتر بقوة 152 حصانًا مع ناقل حركة يدوي قياسي ب6 سرعات ويتوفر ناقل حركة أوتوماتيكي متغير باستمرار CVT بنظام الدفع الرباعي كما أنه يستهلك حوالي 8.71 لتر لكل 100كم في المدينة و7.13 لتر لكل 100كم في الطرق الخارجية.