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رياضة

صفقة مهمة جدًا للأهلي .. ميدو: طاهر محمد طاهر سيصبح واحدا من أهم اللاعبين في القلعة الحمراء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:42 ص
ميدو
ميدو
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عمرو ابوبكر
كشف أحمد حسام ميدو المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن رأيه في تعاقد الأهلي مع طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب.

وقال ميدو خلال تصريحاته في برنامج "اوضة اللبس" المذاع على قناة "النهار": "طاهر محمد طاهر لاعب لديه موهبة كبيرة جدًا، وخاض تجربة احتراف غير موفقة في فرنسا، وعاد للمقاولون العرب وقدم مستويات طيبة جدًا معه، وكان يضع قدمه مع المنتخب قبل الإصابة. 

وأضاف: "مبروك للأهلاوية انضمام لاعب أتوقع له مستقبلا كبيرا مع الأهلي، طاهر مثقف بشكل كبير جدًا، وهذا أصبح عنصرا هاما جدًا في التعاقد مع أي لاعب، جمعني به أكثر من لقاء، وشممت فيه رائحة اللاعب صاحب العقلية المتزنة، وهو يمتلك شخصية جيدة. 

واختتم: "صفقة طاهر محمد طاهر مهمة جدًا للأهلي، وسيصبح واحدا من أهم اللاعبين في الفريق خلال السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن أمس، توصله لاتفاق نهائي مع المقاولون العرب على المقابل المادي ، خلال جلسة جمعت بين محمود الخطيب ومحسن صلاح رئيسا الناديين.
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