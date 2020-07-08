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منوعات

انقسام جديد في العائلة الملكية بـ بريطانيا .. صور

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:20 ص
صدى البلد
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مريم صليب
توالي الانقسامات، بات ملحوظًا بين الاخوة هاري ووليام في القصر البريطاني، وأصبح واضحًا أمام الرأي العام .

و حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية،  فإن الأميرين ويليام وهاري وافقا على تقسيم الأموال من صندوق الأميرة ديانا التذكاري بين مؤسساتهم الخيرية، تلك الخطوة التي اعتبرتها وسائل الإعلام والمحللين خطوة جديدة في طريق الانقسام . 

وأوضح أحد المحللين أن هذه الخطوة تشير إلى "الانقسامات" بين الإخوة مع انحراف حياتهما عن بعضهما البعض منذ أن ترك هاري الحياة الملكية في مارس وانتقل إلى لوس أنجلوس مع زوجته ميجان.

وأشارت الصحيفة أيضًا، إلى أن تلك اللحظة ذات معنى كبير، فإن الشقيقين كانا يتقاسمان كل شيء ولكن ذلك الموقف أوضح ما يفكر فيه هاري وميجان في الفترة القادمة وهو الانفصال نهائيا عن الأسرة الملكية . 

جدير بالذكر أن الأمير هاري رحل مع زوجته في شهر مارس الماضي عن القصر الملكي ، بعد أن قررا التخلي عن المسئولية الملكية.
انقسام جديد في العائلة الملكية بـ بريطانيا .. صور
انقسام جديد في العائلة الملكية بـ بريطانيا .. صور
انقسام جديد في العائلة الملكية بـ بريطانيا .. صور
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