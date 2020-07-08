موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

حصد فريق ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي- لأول مرة منذ 30 عامًا- بعد نجاحه في التوقف على حامل اللقب آخر عامين مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 23 نقطة في الصدارة.



