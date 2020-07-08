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رياضة

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:19 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حصد فريق ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي- لأول مرة منذ 30 عامًا- بعد نجاحه في التوقف على حامل اللقب آخر عامين مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 23 نقطة في الصدارة.

يواجه فريق ليفربول نظيره فريق برايتون البيون لحساب الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، على أرضية ملعب "فالمر".

وتقام مباراة برايتون ضد ليفربول في تمام الساعة 9:15 بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت المملكة السعودية.

وتذاع المباراة حصريا على قناة  beIN SPORT HD 2.

ويريد فريق ليفربول تحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم فريق مانشستر سيتي عندما حقق لقب البريميرليج في موسم 2017-2018 برصيد 100 نقطة.
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